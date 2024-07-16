Червоноградський міський суд Львівщини оштрафував на 1,5 млн грн трьох мешканців Львівщини, які проводили незаконні покерні ігри. Йдеться про організатора покерного клубу та двох дилерів.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, правоохоронці викрили львів’янина, який організував роботу незаконного покерного клубу, маскуючи діяльність закладу під ГО з спортивного покеру. Він повідомляв про ігри у телеграмі, координував роботу персоналу та отримував прибуток від азартних ігор. Окрім організатора, правоохоронці викрили також двох дилерів, які проводили азартні ігри. Трьом мешканцях Львівщини, Василю Коротюку, Ростиславу Захарківу та Сергію Різнику, повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

У суді організатор покерного клубу визнав свою провину та розповів, що повернувся із заробітку за кордоном та винайняв приміщення для організації клубу спортнивного покеру. У телеграмі він створив групу однодумців і клуб був безкоштовним. Через певний час мешканець Львівщини зрозумів, що це може приносити прибуток і зареєструвався як підприємець. Організатор клубу стверджує, що не знав про отримання дозволів та ліцензій для здійснення такої діяльності.

Двоє дилерів, які проводили ігри, теж визнали свою провину, зазначивши, що не були працевлаштовані у клубі, але «отримували деякі кошти». З їх показів відомо, що покерний клуб працював у Червонограді. Усі троє обвинувачених обіцяли більше не проводити покерні ігри.

Справу розглянула суддя Неля Отчак, яка розглянула усі матеріали та визнала мешканців Львівщини (Василя Коротюка, Ростислава Захарківа та Сергія Різника) винними у незаконній діяльності з організації чи проведення азартних ігор. Організатор покерного клубу має сплатити 527 тис. грн штрафу, а двоє дилерів – по 510 тис. грн штрафу. Їм також заборонили займатись організацією азартних ігор чи лотерей. Покерні фішки та столи, вилучені під час обшуків, конфіскують. Вирок ще можна оскаржити.