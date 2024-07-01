У 2023 році майже 6,5 тис. державних посадовців задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо», опублікованому у понеділок, 1 липня.

Журналісти проаналізували декларації публічних службовців та встановили, що найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев», а також компанії «Паріматч».

Азартними іграми займаються і судді, і прокурори, і працівники МВС, і діти службовців апарату РНБО. Загалом, з понад 6,5 тис. декларацій з виграшами журналісти знайшли:

понад 1000 службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях;

214 чиновників задекларували призи із трьох казино;

50 чиновників задекларували виграші у чотирьох гемблінгових фірмах;

4-ро чиновників «вдало покрутили спіни» – одразу в п’яти місцях;

3-є держслужбовців у проміжках між роботою пощастило виграти одразу у шести компʼютерних програм.

відео «Слідство.інфо»

Найбільший виграш у майже 44 млн грн вказала у своїй декларації поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області Ольга Худик. За її словами, задекларовані гроші є виграшем її чоловіка, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції.. Втім у декларації Олега Худика вказано виграш лише у 20 тис. грн. Сам чоловік стверджує, що задекларовані ним і його дружиною призи не більше, ніж помилка.

Окрім самих посадовців в онлайн-казино грають і їхні діти, а посадовці відображають їхні виграші у своїх деклараціях. Зокрема, суддя Зарічненського районного суду Рівненської області Роман Світличний за 2023 рік задекларував аж три виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тис. грн.

Народний депутат Ярослав Железняк у коментарі журналістам зазначив, що подібні помилки можуть бути наслідком схеми ухилення від податків. Натомість деякі держпосадовці стверджують, що поштовхом до ставок на спорт та їх спонукав пошук додаткових джерел заробітку.

Згідно з інформацією КРАІЛу, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, станом на 19 червня 2024 року до так званого Реєстру лудоманів внесено відомості про 7739 осіб.

Зазначимо, що у 2023 році лідери грального бізнесу в України показали доходи у 55 млрд грн.