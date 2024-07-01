Голова Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька та прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький задекларували виграші у онлайн-казино. На це звернули увагу журналісти «Слідство Інфо» у розслідуванні, опублікованому 30 червня.

Журналісти проаналізували декларації публічних службовців, серед яких судді, прокурори, працівники держорганів та члени їхніх сімей та з’ясували, що у 2023 році майже 6,5 тисяч посадовців задекларували понад 156 млн грн виграшів у онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.

Серед них, наприклад, суддя Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька. У своїй декларації за 2023 рік вона вказала більше 15 тис. грн призу від ТзОВ «Нейтів Аппс». У коментарі журналістам вона пояснила, свій азарт негативними подіями в житті.

«З березня я вже не граю… тому, що декларування. А так у мене був депресивний стан, тому і грала. У мене мінуса не було, я вирішила на цій радісній ноті зупинитися. Я ж психічно здорова», – розповіла Вікторія Курницька.

Крім цього, виграш у онлайн-казино задекларував прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький. У 2023 році в онлайн-казино Vbet він виграв майже 822 тис. грн. За його словами, це не разовий виграш, а різні виграші впродовж року.

«У позаробочий [час] міг бути відкритий застосунок, у день десь годину-півтори витрачав на це. Якщо повернути час назад, то можу сказати, що це забирає нерви. Я тоді був у відрядженні у Донецькій області, ввечері, коли приходив додому, треба було себе чимось зайняти, то я й приділяв цьому так багато часу», – пояснив прокурор.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року набула розголосу проблема гральної залежності серед військовослужбовців. Зокрема, військовий Павло Петриченко створив відповідну петицію, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. За його словами, військові, які вже третій рік перебувають на фронті, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, викликають залежність.

Того ж дня петиція набрала необхідну кількість підписів і її прокоментував Володимир Зеленський. У квітні президент увів у дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.