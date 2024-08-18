ТОВ «БНК-Україна» зареєстроване на вулиці Сахарова у Львові

Верховний Суд зупинив рішення Господарського суду Львівської області, який скасував арешт з 455,6 тис. євро на рахунках зареєстрованої у Львові білоруської компанії ТОВ «БНК-Україна». Підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на ухвали суддів Касаційного господарського суду від 6 серпня та 18 липня.

Зазначимо, що 12 квітня 2022 року Подільська окружна прокуратура визнала речовими доказами й арештувала 455,6 тис. євро на банківських рахунках паливної компанії ТОВ «БНК-Україна», яка наразі не функціонує. Підприємство зареєстроване у Львові, а його власниками є ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» та республіканське унітарне підприємство «ВО "Бєлоруснафта"».

Суддя Подільського райсуду Наталія Ларіонова у червні 2022 року передала гроші компанії в управління АРМА. Однак у листопаді 2023 року Галицький райсуд Львова скасував арешт на частину грошей – 170,9 тис. євро. Ухвалу виніс суддя Олександр Кітов. Вже у грудні 2023 року Господарський суд Львівської області стягнув з АРМА на користь ТОВ «БНК-Україна» 284,6 тис. євро, а у березні 2024 року – ще майже 171 тис. євро. Такі рішення ухвалила суддя Лідія Чорній. В обох випадках заяву на повернення грошей подавало Львівське ТОВ «Бел-петрол трейдінг», який є найбільшим кредитором білоруської компанії.

Західний апеляційний господарський суд під головуванням судді Олега Матущака залишив чинними рішення суду першої інстанції. А у 2024 році Господарський суд Львівської області видав два судові накази про примусове виконання своїх попередніх рішень щодо стягнення з АРМА для білорусів 455,6 тис. євро. Після цього Державна казначейська служба повідомила, що обмежила проведення платежів АРМА, а згодом зупинить всі операції на рахунках.

Верховний Суд у липні та серпні 2024 року зупинив виконання рішень господарських судів Львівщини. Рішення ухвалювали під головуванням суддів Валерія Картаре та Володимира Погребняка. За інформацією з ухвал Верховного Суду, обмеження платежів АРМА «спричинило фінансову нестабільність в діяльності Національного агентства, заблокувало сплату судового збору, чим поставило під загрозу належний захист АРМА державних інтересів в судах України, унеможливило виконання поточних фінансових зобов'язань».

«Слід звернути увагу на те, що господарські суди чомусь стягують для білорусів кошти не з депозитних рахунків де вони зберігаються, спеціально для цього відкритих АРМА в АТ "Ощадбанк", а з казначейського рахунку Агентства, де лежать бюджетні гроші на утримання», – коментував судові рішення господарських судів адвокат Андрій Потьомкін.

Нагадаємо, що СБУ вважає ТОВ «БНК-Україна» причетним до фінансування російської агресії. Компанія могла перераховувати Росії гроші, які отримала від експорту пального.

Згідно з інформацією YouControl, ТОВ «БНК-Україна» працювало з 2010 року до 2023 року. Керівником компанії був Євген Поспєлов. ТОВ «Бел-петрол трейдінг», яке подавало до суду заяви, також зареєстроване у Львові й працює з 2017 року. Керівником та власником компанії на 35% є Олександр Пазій. Ще 65% ТОВ «Бел-петрол трейдінг» належить Олені Макаровій.