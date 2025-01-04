Підписаний закон передбачає заборону на використання тематики, пов’язаної з війною

У п’ятницю, 3 січня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ) і посилення контролю на гральному ринку. Про це ідеться у картці законопроєкту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» передбачає:

ліквідацію КРАІЛ та розподіл її повноважень до 1 квітня 2025 року між новоствореним органом та профільним міністерством, що формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей;

впровадження механізму обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних застосунків;

заборону реклами азартних ігор, з винятками щодо реклами на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У такій рекламі заборонять:

пропонувати або відшкодовувати витрати для участі в азартних іграх;

здійснювати телефонні дзвінки, надсилати повідомлення невизначеному колу людей;

пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

Окрім цього, у рекламі заборонять участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Документ передбачає заборону на отримання ліцензії власникам чи посадовим особам гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор можна буде здійснити виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг. Також забороняється спонсорство, окрім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви. До того ж впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією. Також забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 грудня народні депутати схвалили законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ).

Комісію створили після легалізації грального бізнесу у 2020 році. Та отримала скандальну репутацію, зокрема після надання ліцензії мережі 1XBet, яка мала власників з Росії. Ліквідувати КРАІЛ пропонували ще у 2022 році, а в травні 2023 проєкт закону щодо її ліквідації подали до Верховної Ради. Утім, депутати не схвалили законопроєкт та підтримали інший, №9256-д, який передбачає ще й обмеження для грального бізнесу. За основу законопроєкт прийняли у квітні 2024 року.

Нагадаємо, 18 грудня голову КРАІЛ Івана Рудого затримали через зв’язки з російським онлайн-казино Pin-Up. Під час обшуків вдома у керівника КРАІЛ, серед іншого, виявили наркотики.