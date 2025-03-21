Кабмін створив держагентство з контролю азартних ігор та лотерей «ПлейСіті»

У п’ятницю, 21 березня, Кабінет міністр ухвалив постанову про створення державного агентства «ПлейСіті». Воно відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новий державний орган «ПлейСіті» замінить ліквідовану комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, «ПлейСіті» підпорядковуватиметься міністерству цифрової трансформації та координуватиметься міністром Михайлом Федоровим.

Штат новоствореного агентства складатиметься з 61 працівника. У 2025 році «ПлейСіті» фінансуватиметься в межах бюджету ліквідованої КРАІЛ.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо посилення контролю на гральному ринку, який передбачав ліквідацію КРАІЛ. Новий державний орган, який формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей, мали утворити до 1 квітня 2024 року.

28 грудня 2024 року ДБР затримало голову КРАІЛ Івана Рудного за підозрою у сприянні діяльності російського казино. За даними слідчих, Рудний не вжив заходів для позбавлення ліцензії онлайн-казино Pin-Up. Слідством встановлено, що бенефіціарні власники та топменеджери казино, серед яких українці та росіяни, налагодили діяльність Pin-Up на території так званої ЛНР. Таким чином воно фінансувало оборонно-промисловий комплекс Росії та війну проти України.