Землетрус магнітудою 7,1 бала зафіксували в Тибетському автономному районі КНР біля кордону з Непалом та Індією. Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє CNN.

За даними сейсмологів, землетрус стався 7 січня о 09:05 ранку за місцевим часом. Епіцентр був у регіоні Тінгрі, приблизно за 380 кілометрів від Лхаси і за 23 кілометри від міста Шигадзе, де розташована традиційна резиденція Панчен-лами – монастир Ташилунпо.

Death toll Update 53 dead in quake in Tibet region & 100were injured when a powerful #earthquake struck #Tibet region on Tuesday. #Sismo #deprem #Earthquakes #earthquakeinnepal #TibetEarthquake pic.twitter.com/hBB5AOS2do pic.twitter.com/vnS6vDvuGj

За даними ЗМІ, в результаті землетрусу загинули щонайменше 95 людей, ще 130 – отримали поранення. У регіоні зафіксовано серйозні пошкодження. На місці тривають рятувальні операції, близько 1500 пожежників і рятувальників задіяні для пошуку людей з-під завалів.

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd