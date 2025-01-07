130 людей отримали поранення

Землетрус магнітудою 7,1 бала зафіксували в Тибетському автономному районі КНР біля кордону з Непалом та Індією. Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє CNN.

За даними сейсмологів, землетрус стався 7 січня о 09:05 ранку за місцевим часом. Епіцентр був у регіоні Тінгрі, приблизно за 380 кілометрів від Лхаси і за 23 кілометри від міста Шигадзе, де розташована традиційна резиденція Панчен-лами – монастир Ташилунпо.

За даними ЗМІ, в результаті землетрусу загинули щонайменше 95 людей, ще 130 – отримали поранення. У регіоні зафіксовано серйозні пошкодження. На місці тривають рятувальні операції, близько 1500 пожежників і рятувальників задіяні для пошуку людей з-під завалів.

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd — Tseringkyi ཚེ་རིང་སྐྱིད། (@Tibetankyi) January 7, 2025

Після першого землетрусу у Тибеті сталися кілька повторних поштовхів магнітудою до 4,4. Їх відчули в столиці Непалу Катманду, а також у Бутані та на півночі Індії.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року у Китаї стався землетрус. Внаслідок стихійного лиха у двох провінціях країни загинуло понад 110 людей.