Посадовцю може загрожувати до восьми років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру у недбалому ставленні до служби начальнику квартирно-експлуатаційного відділу на сході країни. Посадовець під час закупівлі дров для військових завдав державі збитків майже на 20 млн грн. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції 23 квітня.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції та детективи Бюро економічної безпеки встановили, що на початку 2024 року керівник підрозділу уклав з підприємцями прямі договори на закупівлю дров для військових за значно завищеними цінами.

Загальна вартість укладених угод становила понад 73 млн грн. Проте в офіційних документах підприємці зазначили фіктивні дані щодо вартості дров. Різниця становила майже 20 млн грн.

Посадовцю КЕВ повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану). Йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

У поліції додали, що скерували до суду справи щодо раніше викритих учасників п’яти організованих груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров. До складу угруповань входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів.

До слова, на початку квітня НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для Збройних сил України. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт.