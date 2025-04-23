ПівдГЗК перерахував дивіденди 12 «технічним» кіпрським компаніям

Верховний Суд зобов’язав АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», що входить до групи Метінвест Ріната Ахметова, сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Суд задовольнив касаційну скаргу Державної податкової служби України. Про це в середу, 23 квітня, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, рішення стосується податків та штрафів за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів ПівдГЗК кіпрським фірмам.



Як з’ясувала ДПС, упродовж трьох років ПівдГЗК перерахував дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру – на загальну суму у 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, тому до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.



«Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – “технічні”. Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне», – пояснив Кравченко.



Через порушення ДПС нарахувала 2,98 млрд грн основного платежу та 0,8 млрд грн штрафів.



АТ «ПівдГЗК» має 10 днів, щоб погасити заборгованість. У разі несплати ДПС буде змушена через суд заблокувати рахунки та заарештувати майно на суму заборгованості.