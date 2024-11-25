Втім, холдинг отримав гроші від Єврокомісії та американського уряду

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично відмовився надавати фінансування українським компаніям, які перебувають у власності та контролюються олігархами, зокрема й енергетичному холдингу ДТЕК. Про це повідомило у неділю, 24 листопада Corriere della Sera із посиланням на очільницю ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

За словами президентки ЄБРР, установа дотримуватиметься «фундаментальної» мети звільнити економіку України від впливу олігархів. Рено-Бассо наголосила, що Рінат Ахметов, якому належить енергохолдинг ДТЕК, має поступитися контролем над ним, аби компанія отримувала фінансову підтримку.

«Ми твердо стоїмо на цьому, адже це одна з ключових реформ для вступу України до ЄС. Якщо ми підемо на компроміс у цьому питанні, то зашкодимо довгостроковим перспективам країни», – заявила президента ЄБРР.

Рено-Бассо підкреслила, що після завершення війни, яка ослабила вплив олігархів на економіку, ситуація може кардинально змінитися. На заяву голови банку відреагував гендиректор ДТЕК Максим Тимченко, який заявив, що в умовах постійних обстрілів енергетичної інфраструктури та постійних руйнувань компанія звертається за допомогою до всіх фінансових установ.

До слова, 25 листопада Forbes із посиланням на Єврокомісію та уряд США повідомило, що ДТЕК отримає 107 млн євро для відновлення потужностей, зруйнованих внаслідок російських атак. Гроші нададуть для придбання обладнання та будматеріалів.

Зазначається, що до 90% потужностей ДТЕК Росія знищила та пошкодила навесні та влітку 2024 року. Крім того, окупанти знову пошкодили об’єкти енергетики під час масованої атаки 17 листопада. За даними ДТЕК, у Києві, а також на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині застосували екстрені відключення світла.