Рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків

У неділю, 17 листопада, в окремих областях і населених пунктах України запровадили екстрені відключення світла через масовану ракетну атаку російських військ. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, де дозволяє ситуація рятувальники і енергетики вже ліквідовують наслідки обстрілу.

«Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, у Києві, а також на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині застосували екстрені відключення світла.

Очільник Чернівецької ОВА Ігор Табурець повідомив, що з 06:53 в області застосовані аварійні відключення електроенергії. Мер Одеси Геннадій Труханов о 07:14 зазначив, що у деяких районах міста не працює електропостачання, весь електротранспорт не працює.

Масована атака росіян 17 листопада

Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Україні був зафіксований о 05:42. Згодом в повітряному просторі виявили кілька хвиль безпілотників. Вранці росіяни також здійснили пуски крилатих ракет морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. А о 7:10 у Повітряних силах заявили про пуски аеробалістичних ракет «Кинджал» з Тамбова.

Під час ракетної атаки кілька вибухів пролунали у Києві. У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету. Крім цього, уламки безпілотників впали у Деснянському районі на відкритій місцевості, а у Дніпровському районі – у зеленій зоні парку.

Вибухи також пролунали в Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці та Рівному. У Миколаєві внаслідок атаки безпілотників двоє людей загинули, ще 6 зазнали поранень.

О 7:30 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи на Хмельниччині. У деяких мікрорайонах Хмельницького зникло світло.

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок падіння уламків російської ракети загорілися гаражі та автомобіль. Рівне також зазнало ракетного удару, містян попередили про можливі перебої з водопостачанням.

На Волині ракета влучила в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.