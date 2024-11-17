Уламки ракети впали на території Шептицького району

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок падіння уламків російської ракети у неділю, 17 листопада, загорілися гаражі та автомобіль, в якому перебувала 66-річна жінка. Від отриманих травм жінка померла. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині у ніч на 17 листопада тривала двічі. Вперше о 3:13 через загрозу ударних безпілотників у сусідніх областях. Вдруге повітряну тривогу в області увімкнули о 6:40 через масовані пуски ракет з російської авіації та кораблів.

Кілька разів голова ОВА повідомляв, що на території області працює протиповітряна оборона. О 8:20 стало відомо, що у Шептицькому районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють рятувальники.

«В одному з районів області внаслідок падіння уламків ворожої ракети відбулись руйнування з подальшою пожежою гаражів. На місці працюють вогнеборці», – повідомили в ДСНС.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що внаслідок падіння уламків Шептицькому районі на Львівщині загинула 66-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання.