У Добротворі внаслідок ракетного удару загинула 66-річна жінка
Жінка перебувалала в автомобілі, на який впали уламки ракети
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Унаслідок падіння уламків у Шептицькому районі на Львівщині загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання.
Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, 17 листопада від падіння уламків в Добротворі загинула 66-річна жінка. Вона перебувала в автомобілі, на який впали уламки. Ще троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали поранення, їх госпіталізували.
Фото поліції
«Окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб. Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності», – повідомив Максим Козицький.
Він додав, що внаслідок атаки загорілися 12 гаражів.