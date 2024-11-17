Жінка перебувала в автомобілі, на який впали уламки ракети

Унаслідок падіння уламків у Шептицькому районі на Львівщині загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання.

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, 17 листопада від падіння уламків в Добротворі загинула 66-річна жінка. Вона перебувала в автомобілі, на який впали уламки. Ще троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали поранення, їх госпіталізували.

Фото поліції

«Окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб. Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що внаслідок атаки загорілися 12 гаражів.