Під час масованої російської атаки вранці 17 листопада ракета влучила в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків», – ідеться в повідомленні голови ОВА.

Зазначимо, що вночі та вранці в неділю, 17 листопада, Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Ракети різного типу були запущені з авіації та кораблів. У деяких областях запровадили екстренні відключення світла.

На Львівщині внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа в гаражі та автомобілі, а в Рівному відомо про влучання, можливі перебої з водопостачанням.