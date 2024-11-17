Унаслідок масованої російської атаки уночі та вранці у неділю, 17 листопада, Рівне зазнало ракетного удару. В місті можливі перебої з водопостачанням. Цю інформацію підтвердив міський голова Олександр Третяк.

Повітряна тривога на Рівненщині почалась о 6:40 через пуски ракет із російської авіації та кораблів. За інформацією «Суспільного», в Рівному кілька разів було чутно звуки вибухів.

Близько 8:00 міський голова Олександр Третяк повідомив, що Рівне зазнало ракетного удару.

«Рівне зазнало ракетного удару. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях. Шановні рівняни, тримаємо холодний розум і заряджені павербанки. Як завжди не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу», – йдеться в повідомленні міського голови.

Пізніше «Рівнеоблводоканал» повідомив, що є ймовірність тимчасових перебоїв з водопостачанням.

«За можливості просимо зробити запаси води. Наші спеціалісти зроблять усе, щоб якомога швидше відновити водопостачання», – вказано в повідомленні.

Аварійні бригади водоканалу працюють цілодобово.