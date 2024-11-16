Наслідки атаки БпЛА на Київ 16 листопада

У ніч на суботу, 16 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Загалом за ніч росіяни випустили понад 80 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

З 20:30 15 листопада росіяни атакували низку областей України 83 ударними безпілотниками типу Shahed та дронам невстановленого типу з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти випустили зенітну керовану ракету С-300 по Харківщині.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 53 ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 16 листопада

Ще 30 ворожих безпілотників локаційно втратили.

Внаслідок російської атаки у Києві в Оболонському районі зафіксували пошкодження житлової інфраструктури. Зокрема, через падіння уламків БпЛА розбиті вікна та пошкоджені балкони в одній з багатоповерхівок. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

У Запорізькій області внаслідок нічного обстрілу пошкоджена одна з високовольтних ліній, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що живлення відбувається за допомоги резервної лінії, місце пошкодження вже встановити, тривають аварійно-відновлювальні роботи.