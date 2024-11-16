Росіяни вночі атакували Україну понад 80 дронами
Окупанти також вдарили зенітною ракетою С-300 по Харківській області
У ніч на суботу, 16 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Загалом за ніч росіяни випустили понад 80 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
З 20:30 15 листопада росіяни атакували низку областей України 83 ударними безпілотниками типу Shahed та дронам невстановленого типу з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти випустили зенітну керовану ракету С-300 по Харківщині.
«Станом на 08:30 підтверджено збиття 53 ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 16 листопада
Ще 30 ворожих безпілотників локаційно втратили.
Внаслідок російської атаки у Києві в Оболонському районі зафіксували пошкодження житлової інфраструктури. Зокрема, через падіння уламків БпЛА розбиті вікна та пошкоджені балкони в одній з багатоповерхівок. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
У Запорізькій області внаслідок нічного обстрілу пошкоджена одна з високовольтних ліній, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що живлення відбувається за допомоги резервної лінії, місце пошкодження вже встановити, тривають аварійно-відновлювальні роботи.