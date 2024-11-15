Вночі протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях України

В ніч на п’ятницю, 15 листопада, росіяни вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та керованими авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни випустили по Україні 29 «шахедів» з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Також окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Своєю чергою Сили оборони збили 29 російських ударних БпЛА та одну ракету.

«Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки в Одесі загинула 35-річна жінка, ще десятеро людей отримали поранення. Крім того, російські обстріли пошкодили цивільну інфраструктуру: житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 листопада, росіяни випустили по Україні 59 безпілотників. Сили оборони знищили в небі над Україною 21 БпЛА, ще 38 дронів – було локаційно втрачено.