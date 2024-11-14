Росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі

Ввечері четверга, 14 листопада, російські окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та міський голова Геннадій Труханов.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 21:18. У Повітряних силах попередили, що на регіон насуваються російські ракети та безпілотники. Після 21:45 у обласному центрі пролунала низка вибухів.

За словами міського голови Геннадія Труханова, внаслідок російського обстрілу у місті пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Через це одна з котелень наразі не працює. Геннадій Труханов також повідомив, що в Одесі працює протиповітряна оборона.

За даними місцевого сайту новин «Думська», у місті також зафіксували влучання в триповерхову будівлю. На місці події виникла пожежа.

Влучання у житловий будинок підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак: «Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист».

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки загинула жінка, ще щонайменше двоє людей отримали поранення.

«Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі», – повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 9 листопада, росіяни також атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок атаки загинула людина та щонайменше 13 – отримали поранення. Також обстріли пошкодили цивільну інфраструктуру.