38 дронів локаційно втратили

У ніч на четвер, 14 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники. За ніч окупанти випустили 59 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними українських захисників, по низці українських областей росіяни випустили 59 дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з району російського Курська. Збиття дронів підтвердили щонайменше у чотирьох областях.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 14 листопада

Зазначимо, загроза застосування ворожих безпілотників тривала з 19:00 13 листопада. Тоді у Повітряних силах повідомили про захід російських БпЛА до повітряного простору Сумської області.

Зауважимо, станом на 08:56 триває повітряна тривога для Київської та Житомирської області. Скільки безпілотників ще перебуває у повітряному просторі регіонів, у пресслужбі Повітряних сил не уточнили.