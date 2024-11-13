ППО працювала у 8 областях України

У ніч на 13 листопада росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 13 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, загалом у повітряному просторі виявили 96 засобів нападу, без урахування керованих авіаційних бомб. Зокрема, ворог випустив:

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області

2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Каспійське море;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області

90 «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел.

Станом на 10:00 Повітряні сили повідомили про збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37 БПЛА у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Робота ППО 13 листопада

Крім цього, 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БПЛА полетіли у напрямку Білорусі та Росії.

Наслідки російської атаки 13 листопада

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що 13 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ вперше за 73 дні. Атака тривала понад дві години.

Крім цього, вночі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів Київщини поранення отримав 48-річний чоловік.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, комбінована атака не була масованою, але для цього у росіян усе готово.

«Росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку. Він наголосив, що партнери, які вчасно поставляють протиракети для ППО та виконують домовленості щодо захисних систем, є «рятівниками людей».

«Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі», – йдеться у дописі Зеленського.

Нагадаємо, в ніч напередодні, 12 листопада, російські військові випустили по Україні 110 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу.