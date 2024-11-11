У ніч на понеділок, 11 листопада, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один безпілотник типу Shahed.

«Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Дякую нашим ЗСУ», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що 11 листопада повітряну тривогу в Хмельницькій області оголошували двічі: з 02:21 до 03:42 та з 07:09 до 07:50. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні дві ракети та 74 ударні дрони типу Shahed. Сили ППО збили усі ракети та 39 безпілотників.