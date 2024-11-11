Сили оборони збили 39 ударних БпЛА

В ніч на понеділок, 11 листопада, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Крім того, окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області. Крім того, окупанти випустили 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська (Росія).

Своєю чергою Сили оборони збили щонайменше 39 ударних безпілотників та дві ракети. 30 дронів було локаційно втрачено, ще три – вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала у межах Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, вночі Сили оборони збили близько десяти дронів біля Києва.

В небі над Миколаївщиною українські захисники знищили п’ять ударних БпЛА. Однак, у місті зафіксували влучання. Внаслідок дронової атаки загинуло п’ятеро жителів обласного центру.

Крім того, внаслідок обстрілу керованими авіабомбами у Запоріжжі загинув 71-річний чоловік.