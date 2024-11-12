Наслідки російської атаки на Запоріжжя

В ніч на вівторок, 12 листопада, російські військові випустили по Україні 110 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни запустили «шахеди» та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська (Росія). Станом на 11:00 відомо, що українські захисники збили щонайменше 46 ударних БпЛА, 60 російських безпілотників – локаційно втрачено у різних регіонах, ще два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Українська ППО працювала у межах у Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни з Бєлгородської області атакували Харків ракетою С-300 та керованою авіаційною бомбою. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали троє цивільних: 22-річний та 38-річний чоловіки, а також жінка 34 років. У всіх гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу на місці події. Внаслідок обстрілу кілька житлових будинків зазнали пошкоджень.

Також російські окупанти керованими авіабомбами атакували Сумщину. Внаслідок обстрілу у Краснопільській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків. Крім того, авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області війська Росії завдали ударів по Чернігівщині. Там про наслідки атаки не повідомляли.

Також відомо, що російські окупанти керованими авіабомбами атакували Запорізьку область. Надзвичайники вивільнили двох людей у Степногірську, які виявилися заблокованими в понівеченій авіаударом багатоповерхівці, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 11 листопада, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, а Миколаїв – ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинула одна людина, у Миколаєві – п’ятеро загиблих.