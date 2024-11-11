Протягом жовтня росіяни застосували проти України понад 2 тис. безпілотників

У дронах-приманках, які росіяни масово застосовують у повітряних атаках на Україну, розвідники знайшли компоненти західних країн. Про це 11 листопада повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Як йдеться у дописі, протягом жовтня росіяни застосували проти України понад 2 тис. безпілотників, серед яких приблизно половина були приманками або фальш-цілями. Таким чином ворог намагається перевантажити українську ППО.

Серед таких дронів є імітаційний БПЛА «Пародія». 10 листопада два таких дрони впали на території Молдови. Безпілотники не мають бойової частини, вони набагато менші та дешевші за Shahed-136, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

«Дослідження російських «пародій» засвідчило, що навіть примітивний «фанерний» дрон Росія не здатна виготовити самостійно», – наголошують у розвідці.

Деталі російського дрона-приманки

Зокрема, у модулі польотного контролера імітаційного дрона знайшли компоненти, виготовлені компаніями з:

КНР – Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology,

США – Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense,

Швейцарії – STMicroelectronics,

Тайваню – SONiX Technology.

Падіння російських безпілотників у Молдові: що відомо

10 листопада після чергової атаки росіян на Україну у Молдові зайшли безпілотник, який впав на околицях села Фирледень. Після первинної експертизи поліцейські встановили, що це був безпілотник російського виробництва, на якому не було вибухівки.

«Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна», – зазначили правоохоронці.

Згодом стало відомо, що в Молдові знайшли ще один дрон. Цього разу його виявили в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що в Молдові розбились два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 11 листопада, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами. Сили оборони збили щонайменше 39 БПЛА.

4 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосовує проти України вдесятеро більше дронів Shahed, аніж минулої осені.