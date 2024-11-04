Лише за ніч на 4 листопада росіяни випустили по Україні 80 безпілотників

У понеділок, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої обговорив із командувачами ЗСУ ситуацію на фронті та посилення протиповітряної оборони у низці регіонів. Президент повідомив, що застосування Росією безпілотників іранського виробництва Shahed цієї осені збільшилося вдесятеро порівняно з осінню 2023 року.

Під час Ставки Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка. Офіцер повідомив про перебіг боротьби проти щоденних повітряних атак росіян.

Зазначимо, у ніч на 4 листопада окупанти запустили по Україні 80 безпілотників, керовані авіабомби та балістичну ракету «Іскандер-М». Українська ППО збила всього 50 ворожих БпЛА, ще 27 локаційно втратила.

«Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше “Шахедів”, ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти», – повідомив Володимир Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, у жовтні 2024 року росіяни запустили по Україні 2023 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Загалом з початку року окупанти запустили 6987 БпЛА.

Під час Ставки також обговорили українське виробництво безпілотників, снарядів, озброєння, а також РЕБ та техніки, необхідної для Сил оборони. Зокрема, члени Ставки розглянули контракти для українських виробників далекобійних дронів стратегічного рівня, розраховані на 3-5 років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Литва повідомила, що інвестує в українське виробництво ракети-дрона «Паляниця». Йдеться про виділення 10 млн євро за прикладом «данської моделі» – шляхом прямого фінансування українського виробництва.