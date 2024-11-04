Уночі сили ППО знищили 50 російських безпілотників у 9 областях України
В ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну балістичною ракетою, авіабомбами та 80 безпілотниками
У ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну балістичною ракетою, авіабомбами та безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
За даними Повітряних сил, в ніч на понеділок російська армія вдарила по Дніпропетровщині балістичною ракетою «Іскандер-М», а також атакувала Харківщину керованими авіабомбами. Крім цього, ворог запустив по Україні 80 ударних безпілотників та дрони невстановленого типу.
Сили ППО ліквідували 50 російських БПЛА у 9 областях України, а саме:
- Київській,
- Сумській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Житомирській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Кіровоградській.
Робота ППО 4 листопада
Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Наслідки російських атак
Під атакою росіян вкотре опинився Київ. Внаслідок падіння уламків дронів в Оболонському та Деснянському районах були зафіксовані локальні пожежі.
Також ввечері 3 листопада російські війська атакували Харків та область. У селищі Ківшарівка Купʼянського району внаслідок ворожого удару зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки.