27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України

У ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну балістичною ракетою, авіабомбами та безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, в ніч на понеділок російська армія вдарила по Дніпропетровщині балістичною ракетою «Іскандер-М», а також атакувала Харківщину керованими авіабомбами. Крім цього, ворог запустив по Україні 80 ударних безпілотників та дрони невстановленого типу.

Сили ППО ліквідували 50 російських БПЛА у 9 областях України, а саме:

Київській,

Сумській,

Одеській,

Херсонській,

Миколаївській,

Житомирській,

Черкаській,

Чернігівській,

Кіровоградській.

Робота ППО 4 листопада

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Наслідки російських атак

Під атакою росіян вкотре опинився Київ. Внаслідок падіння уламків дронів в Оболонському та Деснянському районах були зафіксовані локальні пожежі.

Також ввечері 3 листопада російські війська атакували Харків та область. У селищі Ківшарівка Купʼянського району внаслідок ворожого удару зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки.