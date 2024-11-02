Україна та Бельгія спільно вироблятимуть протидронові ракети

Бельгійський концерн Thales підписав меморандум з українським оборонним підприємством про виготовлення ракет для протидії ворожим дронам. Про це у суботу, 2 листопада, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет. Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів», – повідомив Герман Сметанін.

Зокрема, допоможе Україні у спільному виробництві 70-мм боєприпасів, проте якої сам моделі, наразі невідомо. Defence Express та «Мілітарний» припускають, що йдеться про FZ275 LGR, які вже є на озброєнні Сил оборони України. Ракети цієї моделі мають напівактивне лазерне самонаведення.

Характеристики 70-мм ракети FZ275 LGR:

дальність – до 7 км;

точність – відхилення у межах до 1 м на 6 км;

загальна маса – 12,7 кг;

бойова частина – 4,1 кг.

Яке саме українське підприємство підписало угоду із Thales, міністр не уточнив. Сметанін подякував бельгійській компанії з розширення співпраці та підтримку обороноздатності України.

Зазначимо, Thales – оборонна група, яка охоплює 68 країн та спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті.