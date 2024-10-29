В межах допомоги від Норвегії Україна отримає ще одну установку Patriot

Норвегія оголосила про надання 1,4 млрд норвезьких крон (приблизно 120 млн євро) на посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, країна спрямує гроші на передачу Україні ще однією системи ППО Patriot, повідомили у пресслужбі норвезького уряду у вівторок, 29 жовтня.

За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, фінансову підтримку спрямують до Румунії, яка, своєю чергою, передасть Україні власну систему ППО Patriot. Виділення пакета допомоги відбулося в межах програми підтримки Нансена в Україні – норвезької ініціативи на суму 75 млрд норвезьких крон (приблизно 4,56 млрд євро), розрахованої на 2023-2027 роки.

«Разом з іншими країнами Норвегія надає фінансування, яке дозволить Румунії відправити в Україну систему протиповітряної оборони Patriot. Посилена протиповітряна оборона була однією з найважливіших потреб України з початку війни», – повідомив Йонас Ганс Стьоре.

У пресслужбі норвезького уряду нагадали, що країна і раніше надавала пріоритет у наданні Україні систем ППО – зокрема, йдеться про передачу Україні ППО NASAMS, а також навчання українських військових із застосування таких систем. Крім того, раніше Норвегія виділила 4 млрд норвезьких крон (приблизно 240 млн євро) на фінансування української протиповітряної оборони – 60 млн євро з цієї суми використають для передачі Україні повної батареї протиповітряної оборони IRIS-T Україні, а також для ремонту та обслуговування засобів ППО.