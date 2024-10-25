Українська енергоінфраструктура отримає близько 105 млн доларів від Норвегії

Норвегія через Програму розвитку ООН (ПРООН) надасть 1,1 млрд норвезьких крон (близько 105 млн доларів) на відновлення енергетичної інфраструктури України, створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу. Про це 24 жовтня повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відділ комунікацій ПРООН в Україні.

Зазначається, що на виділені гроші будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення українських шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН теплом і водою забезпечать понад мільйон людей і промислових споживачів.

«Відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури вкрай необхідне, оскільки люди, які живуть у багатоповерхових будинках у великих містах, не мають альтернативних засобів опалення та водопостачання. Програма ПРООН з відновлюваної енергетики, через яку ми надаємо підтримку у відновленні енергетики України, є свідченням нашої відданості справі сприяння "зеленому" відновленню та забезпеченню енергетичної безпеки для всіх українців», – зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

До слова, 8 жовтня литовська енергетична компанія Ignitis Group виділила 4 млн євро для посилення української енергетики. На виділені гроші закуплять обладнання для однієї з українських електростанцій, що дозволить додатково створити 120 МВт генеруючих потужностей. Це забезпечить електроенергією приблизно 420 тис. споживачів.

Окрім цього, 2 жовтня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про виділення для України понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.