Норвегія виділила понад 100 млн доларів на відновлення енергетики в Україні
На виділені гроші встановлять сонячні панелі для забезпечення резервного живлення українських шкіл і лікарень
Норвегія через Програму розвитку ООН (ПРООН) надасть 1,1 млрд норвезьких крон (близько 105 млн доларів) на відновлення енергетичної інфраструктури України, створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу. Про це 24 жовтня повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відділ комунікацій ПРООН в Україні.
Зазначається, що на виділені гроші будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення українських шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.
Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН теплом і водою забезпечать понад мільйон людей і промислових споживачів.
«Відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури вкрай необхідне, оскільки люди, які живуть у багатоповерхових будинках у великих містах, не мають альтернативних засобів опалення та водопостачання. Програма ПРООН з відновлюваної енергетики, через яку ми надаємо підтримку у відновленні енергетики України, є свідченням нашої відданості справі сприяння "зеленому" відновленню та забезпеченню енергетичної безпеки для всіх українців», – зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
До слова, 8 жовтня литовська енергетична компанія Ignitis Group виділила 4 млн євро для посилення української енергетики. На виділені гроші закуплять обладнання для однієї з українських електростанцій, що дозволить додатково створити 120 МВт генеруючих потужностей. Це забезпечить електроенергією приблизно 420 тис. споживачів.
Окрім цього, 2 жовтня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про виділення для України понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.