Литовська компанія виділила для України 4 млн євро на посилення енергетики

Литовська державна енергетична компанія Ignitis Group виділила 4 млн євро для посилення української енергетики. Про це у вівторок, 8 жовтня повідомили на сайті литовської компанії.

На гроші закуплять обладнання для однієї з українських електростанцій, яке дозволить додатково створити 120 МВт генеруючих потужностей. Зазначається, що додаткові потужності дозволять забезпечити електроенергією приблизно 420 тис. споживачів.

«Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України спрямовані безпосередньо проти всього населення країни, яке з наближенням холодної пори року зіткнеться з перебоями в електро-, тепло- та водопостачання. Одну з українських електростанцій додатково обладнають 120 МВт електроенергії за рахунок фінансової гуманітарної допомоги», – сказав керівник Ignitis Group Даріус Майкштенас.

Гроші спрямують до Фонду підтримки енергетики України, який створили для надання фінансової підтримки для відновлення критично важливої ​​енергетичної інфраструктури України після російських обстрілів.

Нагадаємо, 20 червня литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid оголосив про передачу Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, загальна вартість якого склала 4 млн євро.

До слова, у середу, 2 жовтня, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про виділення для України понад 1 млрд доларів. Гроші спрямують на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.