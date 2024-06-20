Литовська компанія Litgrid передасть Україні обладнання вартістю понад 4 млн євро

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid оголосив про передачу Україні пакета допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому у четвер, 20 червня.

Литовська компанія анонсувала передачу автотрансформатора 330/110/10 кВ, а також іншого обладнання в мережі передачі 330 кВ і 110 кВ. Йдеться зокрема про розподільчі пристрої, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів, обладнання релейного захисту та автоматики, трансформатори для вимірювання струму і напруги.

«Ми підготували ще один пакет допомоги для постраждалої від війни України, енергетична інфраструктура якої постійно руйнується. Ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у відмінному робочому стані. Ми чуємо від наших колег в Україні, що наше обладнання одразу ж встановлюється в мережі та допомагає відновити енергосистему країни», – розповів голова Litgrid Рокас Масюліс.

У компанії зазначили, що енергетичні системи Литви та України використовують однакові рівні напруги, які відрізняються від тих, що використовують в багатьох європейських країнах. Тому обладнання, яке передасть литовська компанія, підійде для української системи електропередачі. Загальна вартість обладнання становить понад 4 млн євро.

Зазначимо, що компанія Litgrid вже втретє передає Україні подібну допомогу.

Нагадаємо, вночі 20 червня росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Крім того, на двох енергооб’єктах постраждали семеро енергетиків. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні, один чоловік перебуває у важкому стані.

До слова, раніше Литва повідомляла про готовність розібрати свої старі та закриті теплоенергостанції, щоб передати запчастини Україні.