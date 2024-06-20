Росіяни вночі атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками

У ніч на четвер, 20 червня, російські військові атакували Україну різними видами озброєння: ракетами та ударними безпілотниками. Українські захисники знищили понад 30 повітряних цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Вночі росіяни випустили по Україні чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, три балістичні ракети «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних безпілотників типу Shahed. Атаку росіяни спрямували на схід України, зокрема Дніпропетровщину.

Своєю чергою українські захисники знищили 32 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу Shahed.

«Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

В небі над Дніпропетровщиною українські захисники знищили п’ять ударних БпЛА та чотири ракети. Втім, внаслідок атаки є постраждалі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – повідомив Сергій Лисак.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії.

«Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за останні три місяці.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло.

Крім того, за інформацією «Укренерго», нічна російська атака пошкодила обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.