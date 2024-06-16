Гроші скерують на відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд крон, що становить понад 100 млн доларів, для відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення постачання електроенергії до наступної зими в умовах ударів по енергетичному сектору України. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті норвезького уряду у неділю, 16 червня.

«Росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоб підтримувати життєво важливі поставки електроенергії для населення. Ми перебуваємо в тісному діалозі з Україною щодо того, як вона може використати ці кошти найбільш ефективно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що норвезькою владою вже ухвалено рішення про виділення 120 млн крон з цієї суми на ремонтні роботи в Харківській області. На ці кошти, зокрема, в регіоні будуть встановлені сонячні панелі у семи пологових будинках та операційних.

Нагадаємо, що Україна отримає від Норвегії постріли до гранатометів на майже 42 млн євро.