В США вважають, що допомога допоможе Україні відповісти на останні атаки Росії

Віце-президентка США Камала Гарріс у суботу, 15 червня, оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів допомоги для України. Гроші скерують на підтримку енергетичного сектору, а також для задоволення гуманітарних потреб та зміцнення цивільної безпеки, йдеться у заяві Білого дому.

«Сьогодні в межах Саміту миру в Україні та шостої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським віце-президентка Камала Гарріс оголошує, що Сполучені Штати нададуть понад 1,5 мільярда доларів через USAID та Державний департамент для підтримки народу України», – повідомили у Білому домі.

Як вважають в США, така допомога допоможе Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії.

«Це фінансування відремонтує енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектора та захистить енергетичну інфраструктуру», – йдеться в заяві Білого дому.

1,5 млрд доларів включають 500 млн доларів у вигляді нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення раніше оголошених 324 млн на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури та інші потреби в Україні. Крім того, віце-президент США оголосила про надання понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб.