Норвегія надасть Україні постріли до гранатометів на майже 42 млн євро

Норвегія оголосила про чергову партію військової допомоги для України. Країна передасть Збройним силам України постріли до гранатометів на майже 42 млн євро [приблизно 1,8 млрд]. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, пише «Європейська правда» у четвер, 13 червня.

За словами міністра оборони Норвегії, постріли для гранатометів нададуть на запит України. На допомогу витратять майже 480 млн норвезьких крон, тобто приблизно 42 млн євро. Втім, міністр не уточнив, коли саме постріли надійдуть до України.

Бйорн Арільд Грам також зазначив, що Україна захищає від російської збройної агресії не тільки свої території, а й всю Європу.

«Вони напали на мирну сусідню країну, зрозуміло, що Україна веде боротьбу за незалежність за власне існування, але це також захист для Європи, щоб не перемогла російська агресія», – зазначив Бйорн Арільд Грам.

Бйорн Арільд Грам також нагадав, що нещодавно Норвегія передала Україні партію ручних гранат вартістю 4,7 млн євро та боєприпаси до снайперської зброї на 260 тис. євро.

Зазначимо, що Норвегія також бере участь в ініціативі з посилення української протиповітряної оборони, на це країна виділила 240 млн євро. Зокрема, 125 млн спрямують на спільне постачання Україні сотні ракет-перехоплювачів до системи Patriot.