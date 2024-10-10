Норвегія співфінансуватиме виробництво важливого компонента для створення сучасних вибухівок

Уряд Норвегії 10 жовтня ухвалив рішення про виділення 967 мільйонів крон (87,5 млн доларів) на чотири проєкти зі збільшення виробничих потужностей. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Загалом норвезький уряд у четвер ухвалив:

збільшити підтримку інновацій для місцевих оборонних компаній, що розробляють обладнання для України,

підтримати плани компанії Nammo зі створення нової виробничої лінії для ракетних двигунів,

зміцнити норвезький ланцюжок виробництва вибухових речовин,

вивчити можливості створення нового заводу для виробництва військових вибухових речовин у країні.

У пресслужбі зазначають, що Норвегія збільшить підтримку малих і середніх місцевих підприємств на 342 мільйони крон, що становить близько 31 млн доларів. Компанії можуть подати заявку на фінансування для виробництва, які можуть бути корисні для ЗСУ.

Уряд також запропонував співфінансувати виробництво гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин.

Допомога від Норвегії

Норвегія після повномасштабного вторгення росіян до України надала Києву різноманітну допомогу, зокрема, протитанкові комплекси, боєприпаси, бронежилети та шоломи

На початку вересня Норвегія виділила додаткові 570 млн норвезьких крон (приблизно 48,3 млн євро) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони для України.

24 вересня країна повідомила, що виділить ще 8,6 млн євро на медичну евакуацію українців.