Допомогу у Норвегії отримуватимуть тільки визначені категорії українців

Норвегія відхилила кілька заяв українців на тимчасовий захист. Відмови у захисті для деяких категорій українців запроваджуються в межах посилення заходів щодо біженців, повідомило у середу, 25 вересня, канал NRK із посиланням на інтерв’ю норвезької міністерки юстиції Емілі Енгер Мель.

Для українських громадян та біженців з інших країн норвезький уряд запровадив низку заходів для жорсткої економії. Так, тимчасовий притулок більше не надаватимуть деяким категоріям українців, зокрема:

тим, хто походить з так званих «безпечних» регіонів України – Львівщини, Волині, Прикарпаття, Закарпаття, Тернопільщини та Рівненщини.

тим, хто не проживав в Україні на момент повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Посадовиця заявила, що кільком громадянам України вже відмовили у наданні притулку. Втім, нікого з них не висилають з країни – відмова у наданні притулку стосується безпосередньо надання місць для проживання. За словами Мель, Норвегія стикнулася із кризою біженців після повномасштабного вторгнення Росії до України.

«У нас понад 80 тис. українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує», – повідомила Емілі Мель.

Рішення щодо обмеженого надання тимчасового притулку уряд Норвегії ухвалив у травні 2024 року. Тоді країна скасувала правило колективного захисту, який стосувався усіх українців та визначила, хто буде отримувати притулок.

Нагадаємо, наприкінці серпня Угорщина обмежила надання допомоги українським біженцям, залишивши підтримку тільки для тих українців, які прибули з регіонів, безпосередньо постраждалих від боїв під час російсько-української війни. Отримувати допомогу, виплати та мати безкоштовне житло будуть тільки українці, чия остання офіційна адреса була у межах визначених областей. Тоді ж Угорщина почала виселяти з притулків біженців із Закарпаття.

Згідно з оцінками агенції ООН у справах біженців, оновлення закону про біженців може призвести до втрати житла приблизно 2000-3000 біженців, оскільки у багатьох із них немає грошей на оренду житла. Крім того, позбавлення пільг частини біженців може призвести до втрати роботи і вплинути на зарахування дітей до угорських шкіл.