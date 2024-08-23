Наразі в Угорщині мешкає 41 тис. біженців з України

В Угорщині із субсидованого державою житла почали виселяти біженців із Закарпаття. Це сталося після прийняття постанови угорського уряду про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів, повідомила «Радіо Свобода» 22 серпня.

За даними журналістів, 120 біженців з України виселили вранці 21 серпня в місті Коч, що на півночі Угорщини. Більшість з них – закарпатські роми, які користувались соціальним житлом. Окрім субсидованого житла, українські біженці отримували також грошову допомогу від держави – близько 60-70 тис. форинтів (сім-вісім тис. грн) щомісяця. Цих грошей є недостатньо, щоб орендувати житло за ринковими цінами.

«Правозахисники наголошують, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини із Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які зараз закриють. Багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство. Тому їм відмовляють в допомозі в інших країнах Європейського союзу на тій підставі, що вони громадяни Угорщини», – ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Рада Європейського Союзу активувала свою Директиву про тимчасовий захист від 2001 року, надаючи українським біженцям дозвіл на проживання, доступ до підтримки держави та ринку праці в країнах. Наразі в ЄС проживає 4,19 млн біженців з України. Понад 1,2 млн українських біженців оселились в Німеччині, майже мільйон у Польщі та 400 тис. у Чехії. В Угорщині мешкає лише 41 тис. біженців з України.

Зміни політики Угорщини щодо українських біженців

21 серпня в Угорщині набув чинності закон про регулювання правил надання допомоги українським біженцям. Згідно з ним, Угорщина надаватиме грошову допомогу та безоплатне житло тільки тим українцям, які прибули з регіонів, безпосередньо постраждалих від боїв під час російсько-української війни. Наразі до списку входить 13 українських регіонів включно з АР Крим. Українці центральних та західних регіонів не будуть отримувати підтримку від Угорщини. Список угорська влада оновлюватиме кожного місяця.

Згідно з оцінками агенції ООН у справах біженців, від двох до трьох тисяч біженців втратять субсидоване житло в Угорщині, оскільки у багатьох із них немає грошей на оренду. Окрім того, позбавлення пільг частини біженців може призвести до втрати роботи й вплинути на зарахування дітей до угорських шкіл.