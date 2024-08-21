Отримувати допомогу зможуть біженці з 13 регіонів України

В Угорщині набув чинності закон про регулювання правил надання допомоги українським біженцям. Згідно з ним, частина українців не зможе отримувати допомогу від Угорщини та ризикує втратити житло, повідомило у середу, 21 серпня, ВВС.

Відповідно до нового закону про біженців, Угорщина надаватиме допомогу тільки тим українцям, які прибули з регіонів, безпосередньо постраждалих від боїв під час російсько-української війни. Наразі у списку регіонів, мешканці яких можуть розраховувати на допомогу, є такі:

Київщина та Київ;

Донеччина;

Луганщина;

Харківщина;

Херсонщина;

Запоріжжя;

Дніпропетровщина;

Житомирщина;

Миколаївщина;

Одещина;

Сумщина;

Чернігівщина;

Автономна Республіка Крим.

Зазначається, що список постраждалих регіонів будуть оновлювати щомісяця. Отримувати допомогу, виплати та мати безкоштовне житло будуть тільки ті, чия остання офіційна адреса була у межах цих 13 областей. Українці центральних та західних регіонів не будуть отримувати підтримку від Угорщини.

«Правозахисники вважають, що це нововведення найбільше вдарить по представниках ромів із Закарпатського регіону. Притулки, де проживають вони, можуть закрити. Ситуація складна й тим, що багато з них насправді мають подвійне українсько-угорське громадянство, через що їм відмовляли в допомозі в інших країнах ЄС на підставі того, що вони є громадянами Угорщини», – зазначає видання.

Згідно з оцінками агенції ООН у справах біженців, оновлення закону про біженців може призвести до втрати житла приблизно 2000-3000 біженців, оскільки у багатьох із них немає грошей на оренду житла. Крім того, позбавлення пільг частини біженців може призвести до втрати роботи і вплинути на зарахування дітей до угорських шкіл.

Видання підкреслило, що новий закон не означає автоматичне виселення біженців з регіонів, які не є у списку пільгових. Втім, з 21 серпня угорці, які надають житло українцям з «не постраждалих» регіонів, не будуть отримувати субсидії від держави на розміщення біженців.

Нагадаємо, Європейський суд визнав незаконним рішення Угорщини від 2020 року, яке дозволяє отримувати в’їзд до країни тільки тим, хто подав заявку на набуття статусу біженця у посольствах держави за межами ЄС, при тому, що будь-яка людина, якій загрожує небезпека, може звернутися за міжнародним захистом без додаткових оформлень документів. Тоді Угорщину оштрафували на 200 млн євро за недотримання політики прийому біженців.