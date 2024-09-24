Норвегія продовжить здійснювати медичну евакуацію українців та виділила на це понад 8 млн євро

Норвегія продовжить допомагати евакуйовувати важко хворих та поранених українців. Для цього уряд країни додатково виділив 100 млн норвезьких крон [приблизно 8,6 млн євро]. Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише норвезький таблоїд VG.

Зазначається, що Норвегія допомагала Україні евакуйовувати пацієнтів до медзакладів країн Європи з серпня 2022 року. За цей період спеціалізований норвезький літак SAS здійснив медичну евакуацію майже двох тис. людей. У листопаді 2024 року спливає термін угоди між Норвегією та Євросоюзом. Втім, Норвегія вирішила продовжити угоду до квітня 2025 року, адже вбачає у цьому велику потребу. Витрати на це становитимуть приблизно 100 мільйонів норвезьких крон.

«Я сподіваюся, що війна і безглузде вбивство людей припиняться, але це відбудеться не найближчим часом. Для Європи це – велика трагедія, яка має глобальні наслідки», – сказав Йонас Гар Стьоре.

Йонас Гар Стьоре також розповів, що спочатку українців транспортують до Польщі, а вже звідти – до лікарень інших європейських країн. Більшість евакуйованих мають онкологічні захворювання, поранення, сильні опіки, а також переломи кінцівок. Крім того, 400 евакуйованих українців отримали медичну допомогу саме у Норвегії.

Нагадаємо, 3 вересня уряд Норвегії повідомив, що країна долучиться до Міжнародного фонду для України (IFU)​​​​​​. Для цього Норвегія виділила понад 48 млн євро на закупівлю безпілотників та засобів ППО для України.

Раніше, у липні 2024 року, Норвегія пообіцяла передати Україні шість винищувачів F-16.