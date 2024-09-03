Виділені Норвегією гроші витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських захисників

Норвегія виділила додаткові 570 млн норвезьких крон (приблизно 48,3 млн євро) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони для України. У такий спосіб країна приєднується до Міжнародного фонду для України (IFU)​​​​​​, повідомила пресслужба норвезького уряду 3 вересня.

Зазначається, що внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

«Україна має нагальну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У норвезькому уряді нагадали, що метою очолюваного Великою Британією фонду IFU є надання Україні військової допомоги. Починаючи з 2022 року Норвегія вже внесла 1,8 млрд норвезьких крон (близько 160 млн євро) до фонду. Разом обсяг виділеної допомоги фондом для України у співпраці з Великою Британією, Нідерландами, Данією, Швецією, Литвою, Австралією, Новою Зеландією та Ісландією становить понад 12,5 млрд норвезьких крон (понад млрд євро).

Окрім того, раніше Норвегія доєднувалась до закупівель засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.