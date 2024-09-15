Щорічний урочистий захід початку нового пластового року після активного таборового літа у парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького

У неділю, 15 вересня, у Львові у парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького відкрили новий пластовий рік. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Це – традиційний щорічний урочистий захід початку нового пластового року після активного таборового літа.

Усі фото Романа Балука

Членів осередку національної скаутської організації привітав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Сила пласту в тому, що, коли стає важко, – ви стаєте пліч-о-пліч. Ми це бачимо особливо зараз, в час активної війни. Нехай цей рік стане переможним для кожного українця. І частинкою такої довгоочікувано та омріяної перемоги буде і ваша сила», – сказав Андрій Москаленко.

Також від імені громади міста посадовець вручив подяки шістьом пластунам Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України». Так, за відданість національній ідеї і зразкову пластову поставу, особистий внесок у становлення патріотичної української молоді подяки отримали: старшопластунки вірлиці Соломія Добош, Надія Осташевська і Соломія Голуб, старшопластуни Роман Кучкуда і Андрій Співак та пластун сеньйор праці Андрій Борсук.

Більше про Пласт у Львові можна дізнатись на сайті організації або на Facebook-сторінці.