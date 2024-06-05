Вілла-«вишиванка» належала керівнику товариства «Сокіл» на Голоску Михайлові Стеткевичу

У Львові закінчують реставрацію вілли Стеткевичів на вул. Замарстинівській, 213. У ній облаштують станицю Пласту, а біля неї буде громадський простір зі спортивними та ігровим майданчиками. Ще кілька років тому будівлю хотіли знести, але місто надало забудовнику іншу ділянку, а віллу зберегли у первісному вигляді.

«Одна з найкрасивіших вілл мікрорайону перетворюється на справжню красуню. Я про віллу Стеткевича на вул. Замарстинівській. Її порятунок добігає кінця – роботи виконано приблизно на 95%. Тут буде станиця Пласту», – повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Під час реставрації у віллі зберегли автентичні сходи та пічки. Двері та вікна замінили на нові дерев’яні.

Будинок буде інклюзивний, його пристосують для доступності людей з інвалідністю. Паралельно з реставрацією триває благоустрій подвір’я. Біля вілли облаштували два спортивні майданчики, імпровізований амфітеатр та ігровий майданчик з гойдалками, лазанками і тарзанкою. У дворі вдалося зберегти яблуневий сад.

Як повідомляють у міськраді, віллу відновлює компанія «Кворум-партнерс». Її директором є Роман Була, співзасновниками – Юліан Чаплінський та ТзОВ «Західні будівельні інвестиції».

«До честі компанії “Кворум”, її власники пішли назустріч містові та громадськості. Навіть більше, тепер інвестор своїм коштом відновлює віллу, а місто натомість надасть йому взамін іншу ділянку. Вілла ж Стеткевича, де пластуни матимуть чи не найкращу станицю в Україні, залишиться в комунальній власності міста», – зазначив Любомир Зубач.

Нагадаємо, вілла Стеткевичів початку XX ст. від 1993 року була у переліку місцевих пам’яток, однак у 2019 році консультативна рада в ЛОДА надала висновки, що будинок внесений у перелік культурної спадщини як колишній Народний дім, який насправді існує під №219. Посилаючись на це, у грудні 2019 року власник ділянки через суд скасував статус пам’ятки, маючи намір почати на цьому місці будівництво. Після того, як львів’янин Василь Гаврилишин зареєстрував електронну петицію для збереження вілли, ця справа набула розголосу.

Вже 2020 року консультативна рада при Департаменті архітектури та містобудування ЛОДА проголосувала за внесення до Державного реєстру пам’яток України вілли Стеткевичів. Таке рішення є попереднім кроком для затвердження статусу пам’ятки архітектури місцевого значення.

Будинок №213 на вулиці Замарстинівській у Львові збудували у 1930-х роках у стилі функціоналізм з елементами народного стилю для подружжя львівських меценатів Стеткевичів. Триповерхова вілла має стилізовані під вишивку цегляні вставки та облицювання ламаним каменем. Михайло Стеткевич (або Стецкевич) в часи Австро-Угорської імперії працював писарем на цісарській службі у Відні та ад’ютантом у львівського намісника. Згодом він був членом товариства «Просвіта» у Львові та першим керівником осередку спортивного товариства «Сокіл» у Великому Голоску (село, що згодом стало мікрорайоном Львова).

Подружжя Стеткевичів (Стецкевичів), фото з сайту «Дивись.інфо»

«Свій попередній будинок Cтеткевич передав для потреб молодшої школи для дівчат, фундатором якої він був. Школою опікувалися сестри-василіанки. Михайло Стецкевич опікувався церквою святої Анни та сиротинцем. Частим гостем у домі мецената був митрополит Андрей Шептицький. Він часто обідав у Стецкевичів і також опікувався сиротинцем, тож вмовив бездітне подружжя заопікуватися трьома сиротами — двома хлопцями та дворічною дівчинкою Павліною», – зазначено про Стеткевичів у Вікіпедії.

Під час Листопадового зриву подружжя Стецкевичів арештували за підтримку українського повстання та відправили до концентраційного табору у Домб’є. Михайло Стецкевич помер у 1934 році, а його дружина Олімпія – у 1947 році, обоє поховані на Янівському цвинтарі у Львові.