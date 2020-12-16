Вілла Стеткевичів одна з найгарніших та найстаріших будинків у мікрорайоні Голоско

16 грудня консультативна рада при Департаменті архітектури та містобудування ЛОДА проголосувала за внесення до Державного реєстру пам’яток України вілли Стеткевичів на вулиці Замарстинівській, 213 у Львові. Своє рішення скерують у Міністерство культури для затвердження статусу пам’ятки архітектури місцевого значення.

Вілла початку XX ст. від 1993 року була у переліку місцевих пам’яток, однак торік ця ж консультативна рада в ЛОДА надала висновки, що будинок внесений у перелік культурної спадщини помилково як колишній Народний дім, яким він не був. Посилаючись на це, у грудні 2019 року власник ділянки через суд скасував статус пам’ятки, маючи намір почати на цьому місці будівництво.

Львів’янин Василь Гаврилишин створив електронну петицію для збереження вілли, відтоді ця справа набула розголосу.

20 листопада на виконкомі міської ради прийняли рішення звернутися до ЛОДА з проханням зберегти статус вілли як пам’ятки. 16 грудня консультативна рада при департаменті архітектури ЛОДА проголосувала за збереження статусу пам’ятки. В Міністерство культури скерують прохання внести будинок в Державний реєстр пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення.

Як пояснив ZAXID.NET голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк, який ініціював зібрання консультативної ради, на сьогоднішній зустрічі історичну довідку про віллу доопрацювали і подали у міністерство.

«Суд не може вирішувати такі питання. Якщо є неточності з документацією, то треба звернутися до фахівців, пам’яткоохоронців, які нададуть висновки про цінність будівлі», — зазначив Андрій Салюк.

Цього ж дня у міськраді провели зустріч з власником будівлі та ініціативою групою щодо її збереження.

«Ми домовилися долучатися з ініціативною групою, щоб підказати власнику, як найкраще її зберегти. Ми хочемо допомогти, щоб були відреставровані цінні елементи», — розповів ZAXID.NET заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він додав, що наступного тижня з власником вілли запланована ще одна зустріч.

Будинок №213 на вулиці Замарстинівській у Львові збудували у 30-х роках з елементами народного стилю, він належав подружжю львівських меценатів Стеткевичів. До недавнього часу вілла вважалася пам'яткою архітектури місцевого значення як колишній Народний дім, який насправді існує під №219. Посилаючись на це, Львівський окружний адміністративний суд на вимогу теперішніх власників, ТОВ «Львів-Інвест-Груп», скасував статус пам’ятки. Втім, пам’ятку місцевого значення можна вилучити з реєстру лише рішенням Міністерства культури.