У Парку культури відбулося свято з нагоди відкриття Пластового року

У суботу, 20 вересня, у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбулося свято з нагоди відкриття пластового року. Це особлива подія для всієї Львівської станиці, яка відбувається після таборового літа і символічно відкриває новий сезон пластової діяльності. Про це повідомляє Львівська міськрада.

До офіційної церемонії відкриття пластового року долучились близько 1500 пластунів. Вони провели традиційне відкриття з церемоніалами, нагородженнями та побудовою лави – організованого строю (шеренги) учасників, що символізує єдність пластового гурту. В межах події відбулися також іменування нових скобів та вірлиць (хлопців та дівчат, які виконавши вимоги, отримали найвищий ступінь), складання пластової присяги та відзначення та подяки старшопластунам.

Усі фото Романа Балука/ЛМР

«Я дуже гордий, що Пласт у Львові є настільки потужним. Ви є однією з найкрутіших молодіжних організацій не тільки в Україні. Ви несете дуже правильні цінності, які особливо важливі в роки війни. Після обіду ми будемо мати дуже круту подію – на вул. Замарстинівській, 213 відкривається ще одна домівка для наших молодіжних організацій, зокрема і Пласту. Дуже крута, історична локація. Це наш маленький подарунок вам з нагоди сьогоднішнього свята», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Від імені громади Львова міський голова вручив п’ятьом пластунам почесні подяки:

старшопластуну Нестору Сивуляку

старшопластунці Анастасії Сеньковській

пластунці – сеньйорці праці Олі Коляді

старшопластунці Богдані Кондратик

старшопластунці – вірлиці Анастасії Педько

20 вересня у Львові у межах святкування нового пластового року відкриють молодіжний простір і пластову домівку «Вілла Стецкевича». Пам’ятку початку ХХ століття на вул. Замарстинівській, 213 врятували від знесення та відновили – у будівлі запрацює сучасний простір для дітей і молоді.