Патріотичним вихованням та розвитком української молоді займаються осередки скаутської організації «Пласт» у різних куточках України. Зараз популярна організація колись була заборонена. Одним із основоположників «Пласту» є Іван Чмола – полковник Січових стрільців у Києві та борець за незалежність України. Він був в російському полоні, його арештовували поляки та розстріляли енкаведисти.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти із життя Івана Чмоли – військового, викладача, батька пластового таборування, який був та є прикладом для молоді.

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Іван Чмола народився у 1892 році у Солотвині Австро-Угорської імперії (зараз Івано-Франківська область). Його матір Кароліна походила із родини німецьких купців та мала 13 дітей. При народженні хлопчику дали ім’я Олександр, але називали Олесем. Хтось із родичів, якого також звали Олександр Чмола, сильно провинився, після чого батько сказав хлопчику, що відтепер його звати не Олександр, а Іван. Ось так Іван Чмола отримав нове ім’я, з яким увійшов у історію.

Батько Івана Симеон Чмола був суддею, він одружився із Кароліною не через велике кохання, а тому, що дав слово другові. Перший чоловік Кароліни мав прізвище Дольницький: він помер, коли жінка була вагітна третьою дитиною, і перед смертю попросив свого товариша, Симеона Чмолу, подбати про його дружину та дітей.

Іван Чмола (праворуч) із батьками та братом Іринеєм

Загалом у Кароліни було 13 дітей, з яких вижили лише троє: найстарший Володимир Дольницький та двоє наймолодших – Іван та Іриней Чмоли. У той час розмовною мовою у сім’ях була польська, але родина Чмолів перейшла на українську з ініціативи синів Івана та Іринея.

Іван Чмола закінчив спершу народну школу у Бережанах, а потім гімназію у Перемишлі. Він з юності долучався до громадського життя, видавав підпільний учнівський журнал українською мовою. Вищу освіту здобував у Львові, а також закінчував студії у Варшавському університеті.

Іван Чмола – військовий, викладач, батько пластового таборування, який був та є прикладом для молоді

Хлопець загорівся ідеєю організації скаутських гуртків, прочитавши книгу «Скаутинг для хлопчиків» лорда Роберта Баден-Пауелла. Книгу видали у Великій Британії, і вона стала світовим бестселером. Чмола перекладав уривки цієї книги та поширював серед однодумців. Він був переконаний, що «тільки в своїй державі український народ буде мати змогу жити вільним життям», а також, що молодь треба готували змалку до формування війська. Цікавий факт, що 6 із 9 генералів УПА були пластунами.

Пластовий гурток Чмоли, поруч з гуртками Олександра Тисовського та Петра Франка, став одним з трьох джерел зародження скаутської організації «Пласт». Свої перші гуртки Чмола таємно організовував у 1911 році у самому центрі Львова, а на зібраннях наголошував, що «наш скавтінг не має бути забавкою, а з нього має зродитися наше рідне українське військо». Він навчав молодь таборуванню, орієнтуванню на місцевості, стрільбі – практичні вишколи відбувались за межами Львова.

Влітку 1912 року саме Іван Чмола (пластове псевдо «Чмоль») організував двотижневий вишкіл на Говерлі – його вважають першим табором в історії «Пласту», а Чмолу називають батьком таборування.

Чмола популяризував військові вишколи та очолював стрілецьку організацію, яка, серед іншого, творила військові підручники та проводила виховні заходи. У Першу світову війну у Львові створили стрілецький мобілізаційний комітет, який за лічені дні сформував першу бойову сотню Українських січових стрільців (УСС), серед яких була й Олена Степанів – перша українська офіцерка.

Це була сотня Івана Чмоли, яка пройшла складні бої, зокрема на горі Маківка. У 1915 році сотник Чмола потрапив у російський полон, де пробув два роки. Згодом Чмола командував другою сотнею Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців, брав участь у придушенні більшовицького заколоту у 1918 році, боях за УНР. Після поразки УНР і окупації Чмола осів на Галичині.

Дружиною Івана Чмоли стала Параскева Мокроус, подружжя оселилось у Яворові на Львівщині. У гімназії «Рідної школи» Іван навчав географії, історії, фізкультури та не полишав пластування та таборування у Карпатах.

Дружиною Івана Чмоли була Параскева Мокроус

Цікаво, що Іван Чмола сам виготовив таблицю з написом «Спіть, хлопці, спіть, про волю-долю сніть», яку встановили на горі Маківка у пам’ять про полеглих військових.

У 1930 році після ліквідації польською владою «Пласту» Івана Чмолу, як одного з найактивніших членів пластового року, заарештували на 20 місяців. Після звільнення з в’язниці йому заборонили залишатись у Яворові, він повернувся до викладання у дрогобицькій гімназії та підпільно займався патріотичним вихованням учнів. У Другу світову війну Чмолу знову арештували поляки.

Скаутмайстер Іван Чмола малює таблицю на хрест на могилу на горі Маківка, 6 серпня 1925 (фото проєкту «100 кроків. Історія Пласту»)

Додому Чмола повернувся за радянської влади, щотижня відмічався у відділку НКВД. У 1940 році з сім’єю здійснив спробу втечі на Захід, але провідник виявився шахраєм, який лише ошукав його на гроші. У червні 1941 року Чмолу заарештував НКВД, і відтоді його ніхто не бачив. Найбільш ймовірно, що він загинув у Дрогобицькій тюрмі 27 червня 1941 року. На території тюрми знайшли дві великі спільні могили в’язнів, але було неможливо встановити, чи був серед них Іван Чмола.

Обоє синів Івана Чмоли, Ігор і Тарас, пішли добровольцями до Стрілецької дивізії «Галичина», а дружина сама виїхала за кордон. У 1950 році уся сім’я переїхала до США. До кінця життя Параскева Чмола вірила, що її чоловік живий і повернеться додому.

При підготовці матеріалу використані дані Вікіпедії, проєкту «100 кроків. Історія Пласту», «Стріткод», «Локальної історії», Українського інституту нацпам’яті.