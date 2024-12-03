Пласт на Львівщині очолила Софія Хамуляк

Новою головою «Пласту» на Львівщині обрали cтудентку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, старшу пластунку Софія Хамуляк. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомив Львівський обласний пластовий центр.

«Софію Хамуляк обрали новою головою на окружному пластовому з'їзді більшістю голосів разом з іншими членами майбутнього проводу», – йдеться в повідомленні пластового центру.

До нової посади Софія займалася розвитком пластового уладу юнацтва у Львівській області. Була неодноразово організаторкою масштабних пластових заходів, таборів, вишколів. Також мала досвід пластової виховниці, інструкторки вишколів першої медичної допомоги, адміністраторки у проводі Пласту на Львівщині.

Нагадаємо, у вересні цього року у Львові відкрили нове приміщення Львівського обласного пластового центру,яке розташоване на вул. Івана Франка поблизу Стрийського парку.