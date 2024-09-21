У Львові відкрили велике нове приміщення обласного пластового центру

У суботу, 21 вересня, у Львові офіційно відкрили новий Львівський обласний пластовий центр. Центр запрацював у приміщенні площею близько 200 м2 на вул. Івана Франка поблизу Стрийського парку.

«Просторі кімнати з кольоровими вставками. Великі мансардні вікна. Нові меблі та обладнання. На двох поверхах змогли розмістили офіс ПЦ, зробити два конференц-зали для вишколів, міні-кухню, кімнату для господарських речей, переговорну, гардеробну. В майбутньому ще буде дворик. Там плануємо місце під ватру і відкритий простір для занять», – розповіли у пластовому центрі.

Львівський обласний пластовий центр відкрили в межах ювілейного пластового року. Центр служитиме для пластових сходин, проведення вишколів та заходів. З 1 жовтня тут можна буде проводити заняття.

Як розповів заступник голови Львівської облради, двоповерхове приміщення для центру площею понад 200 м2 реконструювали, зокрема, за рахунок обласного бюджету.

Львівський обласний пластовий центр заснували у червні 2021 року. «Навіть не маючи ще повноцінного приміщення, під керівництвом в.о. директора Ольги Приходько, за три роки центр організував і провів десятки пластових акцій та вишколів, сприяв відкриттю пластових осередків у Дашаві, Пустомитах, Сколе, Східниці, Моршині, Бродах, Трускавці, Радехові та Мостиськах», – зазначив Юрій Холод.

Урочисте відкриття приміщення Львівського обласного пластового центру (фото ЛОР)

Зі слів заступника голови ЛОР, співпрацюючи з громадами, комунальний обласний центр також взяв на баланс для проведення сходин та діяльності місцевих осередків додаткові приміщення у Дрогобичі, Дашаві та Львові. Разом у них займаються впродовж року 420 пластунів. Львівська облрада щороку виділяє кошти на підтримку «Пласту», у цьому році це понад 2 млн грн.

Загалом на Львівщині є понад 4500 пластунів та 32 осередки «Пласту». За останні три роки вони організували 190 пластових таборів, а до своїх заходів загалом залучили 20 тисяч осіб.