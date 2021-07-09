Вілла Стеткевичів розташована на вул. Замарстинівській, 213

Львівська міська рада пропонує забудовнику, що планує збудувати житловий будинок на місці вілли Стеткевичів на вул. Замарстинівській у Львові, іншу ділянку для будівництва. Натомість віллу вилучать для суспільних потреб міста. Відповідну ухвалу у п’ятницю, 9 липня, прийняла Львівська міська рада.

У 2018 році Львівська міська рада затвердила перелік земельних ділянок, включно з ділянкою на вул. Замарстинівській, 213, які призначені для продажу на аукціоні. Тоді майже сторічну віллу Стеткевичів, яка розташована на цій ділянці, купило ТзОВ «Львів-Інвест-Груп». Компанія кілька разів зверталася до депутатів міської ради з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Замарстинівській, 213. Водночас міські активісти зареєстрували електронну петицію про збереження вілли, яку депутати підтримали.

Вілла початку XX ст. від 1993 року була занесена до переліку місцевих пам’яток, однак торік ця ж консультативна рада в ЛОДА надала висновки, що будинок внесений у перелік культурної спадщини помилково як колишній Народний дім, яким він не був. Посилаючись на це, у грудні 2019 року власник ділянки через суд скасував будинку статус пам’ятки.

Через скандал із забудовою цієї ділянки міська рада запропонувала ТзОВ «Львів-Інвест-Груп» обміняти віллу на вул. Замарстинівській, 213 площею 300,2 м2 на на ділянку поблизу львівського аеропорту – на вул. Ряшівській (проектованій) площею 0,5 га. Управління земельних ресурсів має повідомити забудовника про пропозицію та за необхідності – виготовити і затвердити відповідний проект землеустрою.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів-Інвест-Груп» зареєстроване за адресою вілли. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Зоряна Була. Їй належить частка в ТзОВ «Тигрове Око», яке у 2004 році купило земельну ділянку під львівським мотозаводом.

Зазначимо, що будинок №213 на вулиці Замарстинівській у Львові збудували у 30-х роках ХХ століття з елементами народного стилю. Він належав подружжю львівських меценатів Стеткевичів. До недавнього часу вілла вважалася пам'яткою архітектури місцевого значення як колишній Народний дім, який насправді існує під №219. Посилаючись на це, Львівський окружний адміністративний суд на вимогу ТОВ «Львів-Інвест-Груп», скасував статус пам’ятки. Втім, пам’ятку місцевого значення можна вилучити з реєстру лише рішенням Міністерства культури.