Стів Макквін, Пірс Броснан та Майкл Б. Джордан у ролі Томача Крауна

Після успішного режисерського дебюту у «Крід III» Майкл Б. Джордан підписав контракт на фільм «Афера Томаса Крауна» з Amazon MGM Studios. Він стане режисером та виконавцем головній ролі. Також Джордан продюсуватиме другий римейк класичної стрічки з власним лейблом Outlier Society, разом з Елізабет Рапосо. Про нову угоду повідомляє Deadline.

Перший фільм про чарівного викрадача творів мистецтва вийшов у 1968 році. Виконавцем головної ролі в оригінальному фільмі був Стів Макквін, режисером – Норман Джуїсон.

Другий фільм з’явилася у 1999 році, Пірс Броснан зіграв головну роль. Зараз Майкл Джордан шукає партнерку головного героя. У попердніх фільмах цю роль зіграли Фей Данауей (1968) та Рене Руссо (1999).

Алан Трастмен (сценарист оригінального фільму 1968 року) є виконавчим продюсером.